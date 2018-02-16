Сахатранснефтегаз: Кому выгодно выдумывать «конские тарифы»?

Со вчерашнего дня гуляет по просторам мессенджера заметка о якобы «конских тарифах» СТНГ за обслуживание газовым оборудованием. С какой целью автор вводит в заблуждение людей? По приведенному в сообщении примеру стоимость технического обслуживания, согласно действующему прейскуранту цен составил бы 8686,40 руб., но никак не 15840 рублей, как пишет автор. Обслуживание газового котла RINNAI в год составляет 6612 руб., а газовой плиты — 788,40 руб.

Для сведения, прейскурант цен размещен на официальном сайте АО «Сахатранснефтегаз»: www.aosthg.ru Цены на услуги по техническому обслуживанию газового оборудования рассчитываются в соответствии с методическими рекомендациями Федеральной службы по тарифам. На счет призыва проверить тарифы, скажем, что Управление Федеральной антимонопольной службы систематически проверяет обоснованность тарифов.

На сегодняшний день на рынке оказания услуг по техническому обслуживанию газового оборудования работает 29 специализированных организаций, естественно, со своими ценами на услуги. Так что для потребителя выбор организаций широкий. Но при этом заметим, что уровень квалификации специалистов и оснащенность специализированным оборудованием, необходимой техникой у национальной нефтегазовой компании отвечает всем современным требованиям. «Сахатранснефтегаз» берет на себя все обязательства, связанные со стабильной, бесперебойной работой газового оборудования. В состав обязательств входит не только техническое обслуживание, но и постоянное круглосуточное аварийное прикрытие. В любой день недели, днем и ночью бригада по вызову выезжает и устраняет утечки газа, неполадки с газовым котлом без дополнительной платы, в рамках обязательств по договору.

Далее отметим, что техническое обслуживание внутридомового газового оборудования, в первую очередь, призвано обеспечить безопасность жизни и здоровья граждан, сохранности их имущества. В сообщении автор легкомысленно призывает не пускать работников газовой службы на объект. В таком случае, все риски на себя берет сам потребитель. Добавим, что последние рейды выявили ряд несанкционированных, опасных подключений к газовым сетям, которые являются прямой угрозой жизни. Не забывайте, что техническое обслуживание — серьезный процесс, включающий в себя большой объем работы.