Сахатранснефтегаз: Хронические неплатежи за газ отрицательно влияют на процесс производства

На сегодняшний день задолженность предприятий и населения за потребленный природный газ составила 1 394 млн. рублей.

«Рост задолженности за газ и хронические неплатежи в последние годы стали ключевыми проблемами. Сегодня ведем капиталоемкие работы по ремонту и модернизации газотранспортной системы. Газовые объекты, построенные еще в советское время требуют обновления и модернизации. Мы проводим постоянную работу по повышению надежности газоснабжения. Плановое выполнение ремонтных работ вместе с своевременным выявлением неполадок, их устранение и предупреждение — это наша ежедневная рутинная работа. Но проблемы неплатежей отрицательно влияют на производственный процесс, в том числе в подготовительной работе к отопительному сезону. Дебиторская задолженность перешла в разряд системной проблемы, которую надо решать общими усилиями с муниципальными и республиканскими властями», — прокомментировал начальник Управления газораспределительных сетей Антон Томский.

Основная часть долга, по-прежнему, приходится на ГУП ЖКХ – 403 млн. рублей. Неплательщик из разряда «хронических» с крупным долгом — АО «Теплоэнергия» — 376 млн., МУП «Жатайтеплосеть» — 69 млн. рублей, АО ДСК — 26 млн. руб., АО «Намкоммунтеплоэнерго» — 13 млн. Мы назвали крупных должников. Задолженность населения составляет 227 млн. рублей, в том числе УК и ТСЖ — 67 млн.

Мы в свою очередь напоминаем, что поставщик по действующему законодательству имеет право отключить газоснабжение при задолженности абонента более 2-х месяцев.

Платежи за газ можно производить:

— в кассах УГРС АО «Сахатранснефтегаз» по адресу:

* г. Якутск ул. Петра Алексеева д.64 — график работы: понедельник — пятница с 08.00 до 18.00 без перерыва, суббота с 09.00 до 17.00 без перерыва, выходной: воскресенье, тел.: 46-00-41, 46-00-40;

* г. Якутск, ул. Автодорожная д.16 – график работы: вторник – суббота с 09.00 до 17.30 перерыв с 13.30 до 14.30, выходной — воскресенье, понедельник.

— в улусах – в кассе газового участка на местах;

— на сайте АО «Сахатранснефтегаз» http://www.aostng.ru/;

— в отделениях почтовой связи;

— в кассах Энергосбыт ПАО «Якутскэнерго» (Мегино-Кангаласский, Намский, Хангаласский ЭГУ);

— в кассах ООО «Расчетно-кассовый центр ЖКХ»;

— через терминалы и систему «Сбербанк-Онлайн» ПАО «Сбербанк России»;

— АО «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (Хангаласский ЭГУ).

Справка

АО «Сахатранснефтегаз» обслуживает всю инфраструктуру газоснабжения Республики Саха (Якутия).

Протяженность газопроводов составляет 7 000 километров, из них только магистральных – более двух тысяч километров. Количество автоматизированных газораспределительных станций — 55. Количество газифицированных населенных пунктов — 96.

Снабжает природным газом более 1,8 тыс. предприятий-потребителей республики, 147 управляющих компаний и ТСЖ для нужд отопления и пищеприготовления, количество частных домов с газовым отоплением составляет более 65 тыс.

http://www.aostng.ru/