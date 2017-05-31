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31 мая 2017, 12:34
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Сахатранснефтегаз: гордимся своими сварщиками!

«Никакая другая работа, как наша, не проходит постоянный 100-процентный контроль», — отметил в интервью победитель конкурса «Лучший по профессии» АО «Сахатранснефтегаз» Владимир Сивцев.

В. Сивцев за работой

 

Тут же добавим, что он стал лучшим сварщиком компании и в прошлом году. А на счет проверки он прав на все 100 %. «Мы каждое сварное соединение проверяем методом   радиографического контроля. Не пропускаем даже мелкие недочеты, поэтому сварщики работают на совесть.  Работа сварщика в строительстве газопроводов — самая главная и ответственная. В газотранспортной компании работают лучшие сварщики республики, они все имеют высшие квалификации. Поэтому данный конкурс очень интересный, так как участвуют лучшие из лучших в своей профессии. И нам, экспертам, оценивать выполнение конкурсного задания будет сложно», — поделился мнением Дьулустан Оленов, ведущий специалист Аттестационного центра сварщиков.

Эксперт Дьулустан Оленов

 

Конкурсанты признаются, что «Лучший по профессии» стал частью их работы. «Принимаю участие в конкурсе третий раз. Отрадно, что условия  работы с каждым годом улучшаются. В этом году, конкурс проходит на базе Линейно-производственного управления магистральных газопроводов, спасибо организаторам за создание хороших условий. Практика проходит на свежем  воздухе. Конкурсные задания ежегодно меняются. По теории из 20 вопросов ответил на все 20. Конкурс дает возможность, прежде всего, мне самому определить свои знания и навыки, опять же есть кому равняться», — говорит Михаил Павлов, лучший сварщик Дальнего Востока 2015 года.

Михаил Павлов

 

Главный сварщик АО «Сахатранснефтегаз» Павел Диденко отмечает, что уровень сварщиков с каждым годом растет. «Видно, что они подтянулись. Теорию все хорошо сдали. Практическую часть также все конкурсанты выполнили в установленное время и качественно, но все решит радиографический контроль стыков. Участники конкурса варили катушки диаметром 159, с толщиной 8 мм., под углом 45 градусов, что является сложным стыком», — прокомментировал он.

Но конкурс все равно выявляет лучшего. Все 12 участников выполнили задания хорошо, но есть среди них настоящие мастера своего дела, у которых шов по всем параметрам просто идеальный. В итоге лучшим из лучших признан Владимир Сивцев, сварщик Строительно-монтажного управления. На второе место вышел Илья Михайлов, сварщик Линейно-производственного управления магистральных газопроводов.И третье место завоевал Сергей Ляшков, сварщик  ЛПУМГ-а.

Сергей Ляшков

 

У лучшего сварщика Владимира Сивцева стаж работы 25 лет, что уже является показателем не только высшей квалификации, но и твердого характера, выносливости. Ведь работа сварщика кроме знаний и навыков требует физическую силу и крепкое здоровье. Поэтому мало кто может похвастаться таким солидным стажем, как у Владимира.  Он в свое время закончил профессиональный лицей №2, что на Графском Берегу Намского улуса. «На самом деле сварщиком стал случайно. И теперь благодарю свою судьбу за то, что выбрал профессию всей своей жизни. Мне нравится моя работа, прежде всего, тем, что она приносит людям пользу. Ведь, мы доставляем долгожданное тепло и свет людям. Если бы вы знали, как нас ждут сельчане, они нас встречают, как героев. Когда видим реальный результат своего труда, искреннюю радость людей, забываем и усталость, и все трудности работы, что пришлось испытать. Мы месяцами работаем на трассах, в глухой тайге, но это часть нашей работы и жизни. Другого и не представляю», — широко улыбается победитель.

Лучший сварщик — Владимир Сивцев

 

Владимир Сивцев был участником самой грандиозной стройки — подводного перехода газопроводов через реку Лена. «Это был мой самый трудный газопровод, так как материал трубы плохо поддавался сварке, варили «трубу в трубе», то есть труба меньшего диаметра протаскивалась в большую трубу, в «кожух». Задача была очень сложной. Этот «кожух» трудно было проверить рентгеном, поэтому приходилось сваривать методом наращивания, небольшими секциями. Нам пришлось приложить максимум усилий, чтобы закончить объект», -вспоминает он.

Мы в свою очередь подчеркнем, что у нас работают самые сильные сварщики, так как они выполняют сварку труб для высокого давления газа, а эта работа требует высокой квалификации. Вот почему наши сварщики становятся победителями конкурсов профессионального мастерства не только республиканского значения, но и российского уровня.

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Источник: Пресс-служба АО «Сахатранснефтегаз». http://www.aostng.ru/
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