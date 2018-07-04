Сахатранснефтегаз: гордимся своими рабочими

Многочисленный трудовой коллектив АО «Сахатранснефтегаз» с удовлетворением и радостью встретил новость о высокой федеральной награде легендарного слесаря, работающего 40 лет в газовой отрасли. На днях президентом страны Владимиром Путиным подписан Указ о награждении Владимира Ивановича Линейцева за достигнутые трудовые успехи, многолетнюю добросовестную работу Медалью Ордена за заслуги перед Отечеством II степени.

Владимир Линейцев в настоящее время находится на своем рабочем месте — на трассе, в тайге. Ведь лето — горячая пора для ремонтных работ.

На всем участке прохождения магистрального газопровода в глухой тайге имеются пять опорных пунктов контроля газопровода. На опорных пунктах живут и работают линейные трубопроводчики, следящие за состоянием запорной арматуры и контролирующие подачу газа низкого давления. На этих же опорных пунктах базируются бригады ремонтников, которые выезжают из Якутска. В состав такой бригады в 1978 году слесарем-ремонтником приняли молодого специалиста Владимира Линейцева. Владимир проходивший вдоль и поперек по трассе газопровода уже 40 лет, знает его как свои пять пальцев. «Ударник XI пятилетки», «Ударник коммунистического труда», победитель соцсоревнований, «Отличник газовой промышленности», обладатель медали «За трудовые отличия» Владимир Линейцев был на всех сложных монтажных и ликвидационных работах.

«Когда начинал работу из инструментов-то было всего напильник, молоток, зубило, все вручную делали, откапывали газопровод из траншеи тоже вручную. А сейчас намного проще. Выезжали на трассу и могли оставаться там месяцами, проверяя и ремонтируя магистраль. Бывали и аварии, и много, конечно, всего бывало. Нитка магистрали тогда была всего одна, когда происходила авария, весь город зависел от работы нашей бригады. Дорог не было вдоль трассы. Магистраль проходит по бездорожью: летом только на вездеходах, вертолетах можно добраться, а зимой – на УРАЛах. В 1987 году взорвался газопровод из-за гидратной пробки, около 4 км разорвало. Это случилось в 174 км от Якутска. Тогда в авральном порядке смогли отремонтировать в срок, тем самым удалось отстоять город от беды. Постоянно следим за состоянием магистралей: сезонно происходит очистка крановых узловых, ревизия кранов, отсыпка лежневки, осмотр вантовых переходов …много всего», — вспоминает опытный слесарь.

У Владимира Линейцева, про которого говорят, что любую технику заведет, сын вырос на трассе, отец «пацаном возил с собой вдоль газопровода». А сейчас Андрей Линейцев работает вместе с отцом в одном подразделении и продолжает славную традицию рода.

Владимир любит и верен своей профессии, он воспитал несколько поколений газовиков. Один из них Павел Ксенофонтов, главный инженер Линейно-производственного Управления магистральных газопроводов.

«Наш коллектив очень рад награде опытнейшего слесаря, человека, работающего с момента создания газовой отрасли республики. Он прошел долгий путь от стажера до слесаря 6 разряда. Владимир Иванович делится своим опытом и знанием не только с рабочими, но и с молодыми инженерами. Я его считаю своим учителем и наставником. Когда меня в 2009 году назначили начальником линейно-эксплуатационной службы, он стал моим наставником, обучил всем тонкостям эксплуатации специфического газового оборудования в системе транспорта газа. Награду уважаемого всеми Владимир Ивановича мы воспринимаем как знак уважения и внимания к нашей отрасли в целом и коллективу», — отметил Павел Ксенофонтов.

За производством стоят люди, такие как Владимир Линейцев. Любящие свое дело, выполняющие свою миссию самоотверженно и с полной отдачей сил. Благодаря трудовому коллективу газовиков природный газ из недр щедрой якутской земли дает тепло и свет республике, его населенным пунктам, разбросанным на территории более 3 млн.кв. км. Именно люди труда заложили фундамент развития северной республики.

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