Сахатранснефтегаз: ежегодно на производственную практику принимаем более 200 студентов

Традиционно на предприятиях АО «Сахатранснефтегаз» студенты различных профессиональных учебных заведений проходят производственные и преддипломные практики. Отметим, национальная нефтегазовая компания имеет соглашения о сотрудничестве с профильными профессиональными образовательными организациями республики, в том числе с СВФУ им. М.К. Аммосова.

С 10 по 20 мая в Линейно-производственном управлении магистральных газопроводов прошли производственную практику 20 студентов геологоразведочного факультета СВФУ им. М.К.Аммосова.

— Студентов распределили по всем отделам управления, но мы постоянно производили ротацию, чтобы знали общую картину производства. Студентам показали работу ГРС-1. С ними вел беседу главный инженер управления Павел Ксенофонтов, где он рассказал им о 50-летней истории газовой отрасли Якутии, развитии и перспективах предприятия. Мы их также познакомили с активом Совета молодых специалистов. Приятно, что студенты остались довольны практикой, — рассказал один из наставников студентов, мастер ГРС Дмитрий Лопатырев.

«Дни практики прошли очень насыщенно и пролетели как один день! Нашей задачей было закрепить полученные теоретические знания на практике. Мы благодарны за создание для нас условий труда. Мы узнали много нового, увидели, как работает одна из старейших и крупных газовых служб республики. Побывали на экскурсии в подразделениях. Мне очень понравилась беседа с главным инженером ЛПУМГ-а, после которой появилось огромное желание в дальнейшем качественно учиться и работать по выбранной специальности», — поделилась впечатлением студентка ГРФ СВФУ Мария Филиппова.

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