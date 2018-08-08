Сахатранснефтегаз: доверяйте обслуживание газового оборудования проверенным профессионалам!

В связи с активным строительством домов, объем работы службы технического обслуживания внутридомового и внутриквартирного газоиспользующего оборудования неуклонно растет. Сегодня Служба обслуживает 12 000 частных домов и 92 000 квартир только в столице.

— Мы сегодня полностью обеспечиваем газом население, в том числе ведем техническое обслуживание газового оборудования. Техническое обслуживание газового оборудования не является монопольным правом АО «Сахатранснефтегаз». В столице по этому направлению ведут деятельность более 30 организаций. К сожалению, среди них попадаются недобросовестные фирмы, которые не могут обеспечить требуемые квалифицированные работы по техническому обслуживанию, что ставит под сомнение обеспечение безопасности. Как известно, природный газ — опасное вещество, с которым должны работать только профессионалы, имеющие соответствующую квалификацию. Которых, к сожалению, зачастую нет у других компаний, которые начали свою работу, к примеру, не так давно. Потребителям посоветую перед тем, как заключить договор с другой организацией просто к ним пойти и посмотреть на материальное-техническое оснащение: смогут ли они в случае аварии произвести оперативную ремонтную работу или нет? Я не устану повторять, что при эксплуатации природным газом, главная задача — обеспечение БЕЗОПАСНОСТИ», — отметил начальник УГРС Антон ТОМСКИЙ.

Потребители, подписывая договор технического обслуживания,получают полный пакет услуг квалифицированного обслуживания. Преимущество АО «Сахатранснефтегаз» при выборе обслуживающей компании очевидно.

«Для работы мы обеспечены широким ассортиментом запасных частей обслуживаемых марок газоиспользующего оборудования. Отмечу, что мы используем современные инструменты и оборудование. Круглогодично работает аварийно-диспетчерская служба с оперативным штатом высококвалифицированных специалистов,которые проходили обучение не только в России, но и за рубежом. Наши работники прошли обучение и аттестованы в комиссии с представителем Ростехнадзора, они ежегодно проходят обязательную аттестацию на допуск к выполнению газоопасных работ. Мы днем и ночью выезжаем для устранения утечек, чтобы не допустить аварийного случая. После того, как мы исключили случай аварии, если это наши абоненты, мы тут же приступаем к ремонту, но если нет договора, то не имеем право производить работу», — прокомментировал начальник Службы технического обслуживания газового оборудования Александр ЧУПРОВ.

Ради надежного и безопасного обслуживания надо доверить свой дом профессионалам с необходимым арсеналом современной техники и техническими возможностями мониторинга состояний газопроводов. Что бы ни говорили, всю глубину ответственности за газоснабжение несет АО «Сахатранснефтегаз». В диспетчерскую службу ежедневно поступают десятки звонков по разным видам утечек и неисправностей газового оборудования. Наши ремонтные службы днем и ночью выезжают на места и устраняют предаварийные ситуации. Для нас главное, предупредить аварию и не подвергать опасности для жизни людей. По законодательству всю полноту ответственности за обслуживание, в том числе аварийное прикрытие, берет на себя организация, которая заключила договор на техническое обслуживание газового оборудования. Если что случится, люди привыкли звонить 04 или 104. Но специалисты на вызов сразу поедут своим абонентам, за исключением аварийных случаев. Без договоров мы не имеем право выполнять услуги по ремонту. А что касается, в частности обращения, которым апеллируют частные интернет издания, то нам необходимо соблюдать договорные отношения. Надо понимать, что под количество заключенных договоров компания закупает необходимое сырье, содержит штат, обеспечивает аварийное прикрытие и т.д. Свободный выбор обслуживающей организации — это право абонентов, но в рамках действующего законодательства и договорных отношений.

И еще, главный момент. Стоимость работ по техническому обслуживанию не такой дорогой, как пытаются подать. В год обслуживание высокотехнологичного котла обойдется в 6000 рублей, то есть в месяц выходит — 500 рублей. Большая ли это сумма, обеспечивающая вам гарантированное, безопасное и надежное газоснабжение? Решать вам.

Управление газораспределительных сетей всегда открыто к потребителям. Начальник Управления Антон Томский желающим, в том числе журналистам, готов устроить экскурсию по объектам, чтобы показать условия работы.