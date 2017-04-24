Сахатранснефтегаз: активно ведем восстановительную работу поврежденного газопровода

Сегодня, 24 апреля в 13:45 экскаватор, принадлежащий «Якутдострой» при производстве земляных работ на городском канале в районе дома №42 по ул. Лермонтова повредил газопровод высокого давления. Линейными и аварийными службами УГРС АО «Сахатранснефтегаз» оперативно отключен поврежденный участок газопровода.

— Под отключение попали 25 котельных и 1 многоквартирный жилой дом по адресу Каландаришвли, 43. На данный момент ведутся восстановительные работы. Планируемый срок окончания работ — 22-00 час, — прокомментировал главный инженер УГРС Иван ГАВРИЛЬЕВ.

В свою очередь мы напомним, что факты повреждения газопроводов предприятиями, выполняющими земляные работы не редки. В связи с этим, АО «Сахатранснефтегаз» убедительно просит всех предприятий, производящих земляные работы в обязательном порядке согласовывать их выполнение.