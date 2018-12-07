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7 декабря 2018, 11:01
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Сахатрансефтегаз напоминает о правилах безопасности

Пренебрежительное отношение к правилам безопасности может обойтись очень дорого. На этой неделе в якутских СМИ обсуждался случай в доме по улице Семена Данилова, 20, где забитый льдом дымоход чуть было не стал причиной отравления угарным газом.

Приехавшие на жалобу внимательных соседей сотрудники УГРС АО «Сахатранснефтегаз» успели выключить газовое оборудование в квартире у нарушителя и предотвратили этим самым более серьезные последствия.

Дымоходные и вентиляционные каналы обеспечивают работу отопительных приборов и вентиляцию. Они поддерживают нормальный микроклимат в доме, уменьшают концентрацию пыли и болезнетворных микробов. Нарушение или неправильная работа таких каналов приводит не только к порче предметов интерьера от повышенной влажности, но может негативно повлиять на здоровье жильцов, вплоть до летального исхода от отравления угарным газом или пожара. Проверка и обслуживание дымоходов и вентканалов необходимы.

Несмотря на схожесть и возможность идентичного устройства, вентиляционные и дымоходные каналы различаются предназначением и предъявляемыми к ним требованиями. Использовать каналы не по назначению и менять их категорически запрещено! Дымоход – это воздушный канал для отвода продуктов горения от отопительных приборов. Иногда его стенки служат теплообменниками (в печах, каминах). Коаксиальные дымоходы (для турбированных котлов) и подводящие каналы к каминам обеспечивают также приток свежего воздуха для поддержания горения.

Вентканал предназначен исключительно для обмена воздушных масс в помещении. К нему не предъявляются жесткие требования пожарной безопасности, требуется лишь стабильная работа при определенной пропускной способности.

Стоимость и порядок проверки дымоходов и вентиляционных каналов строго регламентированы и могут отличаться в зависимости от требований организаций, контролирующих эксплуатацию печных дымоходов. Узнать, какие официальные специализированные предприятия оказывают услуги по проверке, ремонту и очистке данных устройств можно в Управлении надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по республике: (4112) 507-736, 507-735, 507-734.

Подобные специализированные организации имеют соответствующую лицензию, оборудование и обученных специалистов. При этом заказчиком (и плательщиком) проверки для многоквартирных домов является представитель предприятия, осуществляющего эксплуатацию жилищного фонда или предоставляющего жилищно-коммунальные услуги (УК или ТСЖ), а для частного дома – его владелец. Первичная проверка осуществляется в присутствии заказчика до подключения и ввода в эксплуатацию здания или нового оборудования.

Согласно Постановлению Правительства РФ №410 последующие проверки дымохода проводятся:

* при переустройстве и ремонте дымовых и вентиляционных каналов;

* в процессе эксплуатации дымовых и вентиляционных каналов (периодическая проверка) — не реже 3 раз в год (не позднее чем за 7 календарных дней до начала отопительного сезона, в середине отопительного сезона и не позднее чем через 7 дней после окончания отопительного сезона);

* при отсутствии тяги, выявленной в процессе эксплуатации, при техническом обслуживании и ремонте внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, диагностировании внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования и аварийно-диспетчерском обеспечении.

В частных одноквартирных домах разрешается проведение повторных проверок и очисток вентканалов и дымоходов владельцем жилища. Для получения разрешения на производство данного вида работ он должен пройти обучение в специализированной организации с последующей проверкой знаний. Проверка вентканалов и дымоходов в многоквартирном доме производится только специалистами. Специалисты после проведения любой проверки обязаны выписать специальный акт с голограммой в двух экземплярах, заверенный печатью. После подписи один экземпляр акта остается у заказчика. Форма бланка регламентируется соответствующими нормативными актами.

Эти документы могут быть затребованы уполномоченными представителями МЧС, службы газа, жилищной инспекции и других. При отсутствии актов на дымоходы и вентканалы (а также других нарушениях: неправильной эксплуатации отопительных приборов; газовых устройств более чем двадцатилетней давности, с отсутствующей или нерабочей защитной автоматикой) контролирующие организации вправе выписать предписание на запрет эксплуатации жилья, отрезать линии газоснабжения. Важно: нарушители в соответствии с законодательством могут привлекаться к административной и даже уголовной ответственности.

Источник: Пресс-служба АО «Сахатранснефтегаз», www.aostng.ru
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