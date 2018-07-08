Сахамин Афанасьев: Жители столицы выбирают кандидата от партии на выборы главы столицы

Сегодня в городе Якутске проходит предварительное голосование за кандидатов для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на должность главы городского округа «город Якутск» на предстоящих выборах 9 сентября 2018 года.

Секретарь Якутского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Сахамин АФАНАСЬЕВ сделал свой выбор:

— Сегодня партийцы, сторонники, горожане и общественность выбирают будущего кандидата на должность Главы административного центра от партии.

Я являюсь членом якутского филиала Всероссийского совета местного самоуправления, долгие годы «рука об руку» работал с Александром Александровичем САВВИНОВЫМ, не секрет, что и все наши партнеры выражают поддержку именно этому кандидату. Несмотря на аномальную жару и выходной день, активность хорошая. Уверен, что вечером мы получим хорошие показатели по предварительному голосованию,- отметил Сахамин Афанасьев.

Предварительное голосование проводится до 20.00 часов. В течение всего дня работает телефон «горячей линии» 706-146.