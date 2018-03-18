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Сахамин Афанасьев: «Якутия вносит вклад в создание общероссийской сети особо охраняемых природных территорий»

Как ранее сообщала пресс-служба, в Якутии по инициативе властей республики создан государственный природный заказник федерального значения «Новосибирские острова». Соответствующее распоряжение Правительства РФ № 352-р премьер-министр Дмитрий Медведев подписал в начале марта.

«В 2011 году в Российской Федерации была утверждена Концепция развития системы особо охраняемых природных территорий федерального значения на период до 2020 года. В 2010-2011 гг. главой Якутии Егором Борисовым и ректором Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова Евгенией Михайловой проведена огромная работа, чтобы особо охраняемые природные территории Якутии получили перспективы развития», – сказал министр охраны природы РС (Я) Сахамин Афанасьев, комментируя важное для республики событие.

Сахамин Афанасьев отметил, что благодаря этой работе в 2011 году в перечень перспективных особо охраняемых природных территорий, которые должны повысить свой статус, из состава ресурсного резервата республиканского значения «Лена-Дельта» попали Новосибирские острова. «На днях за подписью председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева Новосибирские острова получили статус государственного природного заказника федерального значения. Это единственный государственный природный заказник на северо-востоке России, который омывается двумя морями – морем Лаптевых и Восточно-Сибирским морем», – подчеркнул министр.

Общая площадь природного заказника федерального значения «Новосибирские острова» составит 6 594 496,3 га. Природные комплексы Новосибирских островов по-своему уникальны. Здесь обитает белый медведь и лаптевский подвид моржа, внесённые в Красную книгу России. Также в Новосибирских островах можно встретить морского зайца (лахтака), это место гнездования розовой чайки и других птиц. На островах встречаются редкие растения, занесённые в Красные книги России и Якутии: родиола розовая, крупка Поле, полынь Ричардсона, шпицбергенский и ненецкий лютики. Также на этих островах архипелага находятся крупнейшие в мире россыпи мамонтовой кости и других останков представителей «мамонтовой фауны».

Сахамин Афанасьев добавил, что в вышеуказанную Концепцию развития системы особо охраняемых природных территорий федерального значения попало повышение статуса Ленских столбов до национального парка. «Республика Саха (Якутия) до сих пор не имеет национального парка. Были попытки в 90-ых годах, но в соответствии с требованиями этого не случилось. В данное время объект находится в перечне особо охраняемых природных территорий, которые должны поднять свой статус. Предварительная работа для получения статуса национального парка завершена, ждём соответствующего распоряжения Правительства РФ. Сейчас природный парк «Ленские столбы» имеет статус республиканского государственного бюджетного учреждения, а станет национальным достоянием России», – пояснил министр.

Кроме того, в соответствии с этой концепцией на территории республики расположено два заповедника ­– «Олёкминский» и «Усть-Ленский». Сейчас идёт работа по созданию в Якутии ещё двух заповедников.

«Таким образом, в республике будет четыре заповедника, обладающих статусом высших форм особо охраняемых территорий. Началась работа по созданию заповедника «Большое Токко» в Нерюнгринском районе и «Медвежьи острова» у Восточно-Сибирского моря в Нижнеколымском улусе. Эти совместные действия правительств Республики Саха (Якутия) и Российской Федерации имеют одну цель – создание общероссийской сети особо охраняемых природных территорий. А у таких территорий общая цель – сохранить флору и фауну, которая обитает на этих территориях для будущих поколений, это подарок и наш вклад для будущего поколения Якутии, России и экологического благосостояния всего мира», – подчеркнул Сахамин Афанасьев.

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Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия).
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