Сегодня и.о. министра экологии, природопользования и лесного хозяйства РС(Я) Сахамин Афанасьев встретился с коллективом Департамента по лесным отношениям РС(Я). В ходе встречи Сахамин Афанасьев представил и.о. заместителей министра Николая Додохова, Эдуарда Пихтина, а также руководителей юридического и кадрового отделов министерства. В свою очередь, и.о. руководителя Департамента по лесным отношениям РС(Я) Алексей Агеев познакомил с начальниками отделов.

Как отметил Сахамин Афанасьев, после присоединения Департамента по лесным отношениям будет выделена ставка заместителя министра экологии, природопользования и лесного хозяйства, который будет курировать вопросы лесного хозяйства, он же будет главным лесничим республики.

«Наша цель – не прерываясь от производственного процесса,до завершения реорганизации выполнить все те основные задачи, которые стояли перед департаментом. Место расположения, режим работы, требования к трудовой дисциплине ничего не меняется, как работали, так и работаем», -подчеркнул и.о. министра.

Преимуществом присоединения департамента в структуру министерства Сахамин Афанасьев назвал усиление работы в районах республики.

«К примеру, у департаментов по водным отношениям и охотничьего хозяйства не было штатных единиц в районах республики. В результате присоединения у «водников» и «охотников» появилась возможность через наши территориальные подразделения усилить работу на местах».

Кроме того, Сахамин Афанасьев сообщил, что создана рабочая комиссия, которая будет заниматься вопросами передачи федеральных полномочий в области лесных отношений.