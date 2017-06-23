Накануне Сахамин АФАНАСЬЕВ встретился с делегатами V съезда Ассамблеи народов Республики Саха (Якутия). На встрече приняли участие представители Верхневилюйского улуса, молодежного совета Ассамблеи народов РС(Я), руководители управлений министерства. Стороны в неофициальной обстановке обсудили наиболее актуальные вопросы, касающиеся охраны окружающей среды. Первым делом Сахамин Миланович рассказал об основных полномочиях и функциональных особенностях деятельности министерства.

Руководитель делегации, заместитель главы Верхневилюйского улуса Спиридон БОРБУЕВ отметил, что Верхневилюйский улус и Минприроды Якутии являются давними партнёрами.

«Мы не первый год в тесном контакте работаем с вашим министерством, поэтому нерешенных или оставленных без ответа вопросов практически нет. Но, тем не менее, на сегодня существует ряд вопросов, которые волнуют население улуса», — сказал он.

В частности, Спиридон Олегович поднял вопросы проведения берегоукрепительных работ в сс. Верхневилюйск и Намцы, состояния окружающей среды в районах падения отделяющихся частей ракетоносителей, загрязнения реки Таас-Юрях.

В свою очередь, Сахамин Афанасьев ответил, что министерством разработан проект по берегоукреплению села Верхневилюйск.

«В настоящее время сметная часть проекта успешно прошла государственную экологическую экспертизу в городе Хабаровск. В августе этого года нам предстоит защита данного проекта в Федеральном агентстве водных ресурсов (Росводресурсы). Если успешно защитимся, проект будет внесен в государственный бюджет 2018 года. Тогда финансирование работ будет осуществляться за счет федерального бюджета, а софинансирование за счет республиканского бюджета», — сообщил он.

По поводу происшествия в Таас-Юряхе министр отметил, что ЧС произошла в результате строительной ошибки.

«Установлено, что загрязнение произошло в результате деятельности АО «РНГ» на лицензионном участке «Восточные блоки Среднеботуобинского НКГМ» в ходе строительства водозаборного сооружения ковшового типа. Вследствие не соблюдения угла наклона траншеи талые воды, вся грязь, которая находилась в котловане, попала в реку. В составе проб воды нефтепродуктов, солей тяжелых металлов, химических токсикантов пока не выявлено. С руководством компании я лично говорил, поручил принять все необходимые меры, чтобы впредь таких ситуаций не возникало», — сказал министр.

Кроме того, Сахамин Афанасьев отметил, что руководство компании было приглашено на межведомственную комиссию Правительства РС(Я), где будет рассмотрена её деятельность.

Что касается вопроса о состоянии окружающей среды в местах падения ракетоносителей, министр сообщил, что в конце года будет 2 запуска ракетоносителей с космодрома «Восточный».

«Здесь необходимо отметить, что в результате падения ракет происходит загрязнение всей площади фрагментами конструкции и остатками компонентов ракетного топлива. Ни в коем случае, речь не идет о радиационном или химическом загрязнении территории», — подчеркнул министр.

В завершение встречи С. Афанасьев призвал делегатов съезда к бережному отношению к природе, и быть помощниками по формированию экологической культуры населения.

Источник: Пресс-служба Минприроды РС(Я)