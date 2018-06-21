Сахамин Афанасьев вручил российскую награду

Исполняющий полномочия Секретаря ЯРО Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Сахамин Афанасьев вручил Диплом победителя российского конкурса педагогу дополнительного образования видео-лаборатории «КвARTал» Детского подросткового центра Надежде Ляшеевой. Награждение прошло в рамках первого республиканского фестиваля живой музыки «Кун кунэ», организатором которого выступил ГБУ РС(Я) «Ресурсно-проектный центр» Министерства культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия). Надежда Ляшеева стала победительницей Всероссийского конкурса методических разработок Уроков мужества, мероприятий, посвященных Дню Победы, Дню памяти и скорби, знаменательным датам и вехам Великой Отечественной войны «Свеча памяти – 2018». Она представила на конкурс короткометражный фильм «Человек мира», посвященный годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.. Источник: Пресса Единая Россия.

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