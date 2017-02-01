Сахамин Афанасьев: транспортировка руды будет находиться под особым контролем

В связи с активным освоением Томторского редкометального месторождения вопрос транспортировки промышленных материалов приобретает особую актуальность. В настоящее время ООО «Восток Инжиниринг» разрабатывает проект логистики по транспортировке через Хангаласский улус, что вызывает большую обеспокоенность местного населения. О ходе экологического сопровождения инвестпроекта рассказал министр охраны природы РС(Я) Сахамин АФАНАСЬЕВ

— На территории Оленёкского района на участке «Буранный» Томторского редкометального месторождения в апреле 2016 г. предприятием «Восток Инжиниринг» завершены геологоразведочные буровые работы, скважины законсервированы. В настоящее время идет подготовка технико-экономического обоснования постоянных кондиций, подготовка и согласование технического проекта и проекта оценки воздействия на окружающую среду. В 2018-2019 гг. планируется проектирование и строительство объектов инфраструктуры, в 2020 году начало эксплуатации горного предприятия.

В апреле прошлого года я лично побывал на участке «Буранный» месторождения и ознакомился с производственными объектами, посетил лагерь геологоразведки, буровую установку и кернохранилище.

На месторождении по инициативе министерства ежегодно проводятся плановые мониторинговые исследования за состоянием окружающей среды, в том числе в местах проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных родовых общин, которые в этом году будут продолжены. В мониторинговых исследованиях также участие принимали представители общественности Оленёкского района, администрации и жителей Жилиндинского наслега.

В результате радиационного мониторинга значимого влияния на радиационную обстановку проведенными геологоразведочными буровыми работами в районе исследований не выявлено. Редкометальные руды, содержащие в своем составе радиоактивный торий, перекрыты 20-30 метровой толщей нерадиоактивных пород, которые экранируют гамма-излучение. В пределах рудного участка «Буранный» уровни гамма-излучения в среднем составляют около 28 мкР/ч и максимально достигают 44 мкР/ч.

Проект логистики по транспортировке руды, безусловно, будет обсуждаться с населением, где будут рассматриваться вопросы строительства автозимника и обустройства причалов.

Необходимо отметить, что к транспортировке руды будут предъявляться особые требования к безопасности и осуществляться строгий контроль в соответствии с требованиями санитарных и природоохранных норм. Для безопасной транспортировки руды должны применяться такие технические решения, которые исключают их рассеяние на всем протяжении пути следования от месторождения до места переработки.

В связи с этим, в ближайшее время планируем провести совещание с представителями ООО «Восток Инжиниринг» с участием территориальных федеральных и республиканских надзорных органов.