Сахамин Афанасьев провел прием граждан в День рождения Партии

1 декабря, в рамках Единого дня приема, посвященного Дню рождения Партии, в Региональной общественной приемной граждан принимал Секретарь ЯРО ВПП «Единая Россия» Сахамин Афанасьев

В этот день к нему обратились жители пригородного села Хатассы по поводу проблемы укрепления берегов протоки реки Лена в окрестностях села.

Еще одними посетителями стали руководители предприятий коммунального комплекса Заречной группы улусов. Они просили поддержки в урегулировании отношений с Министерством финансов РС (Я) по поводу оплаты субсидии за коммунальные услуги.

Поступившие в ходе приема обращения взяты Сахамином Милановичем на контроль, по ним будут оказаны соответствующие меры поддержки.

Как мы ранее уже сообщали, «Единая Россия» в свой 17-й день рождения, который отмечается 1 декабря, проводит встречи с гражданами на площадках общественных приемных Председателя Партии Дмитрия Медведева.

С утра свои двери для граждан распахнули все местные и региональные приемные по всей стране.