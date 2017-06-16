Сахамин Афанасьев прокомментировал прямой эфир Владимира Путина

15 июня в 15-й раз Президент России Владимир Путин ответил на вопросы жителей нашей страны в прямом эфире. Среди главных тем разговора, как и ожидалось, стали вопросы социальные характера и экономическая ситуация в стране.

«В ходе прямого эфира жители подмосковной Балашихи обратились к Президенту с просьбой решить проблему со свалкой в городе, которая вредит их здоровью. Владимир Владимирович пообещал разобраться с данной проблемой как можно скорее. Действительно, проблема мусора на сегодняшний день уже не просто трудность, а глобальная экологическая задача, которая требует немедленного решения, – прокомментировал итоги прямой линии министр охраны природы республики Сахамин Афанасьев.

На территории Якутии расположен 471 объект размещения отходов, из которых всего 244 зарегистрировано в Государственном реестре объектов размещения отходов. Основные проблемы в области обращения с отходами – это отсутствие оборудованных полигонов размещения твердых коммунальных отходов, отвечающих требованиям законодательства, отсутствие производств по переработке, обезвреживанию и утилизации отходов, рост числа несанкционированных свалок отходов, накопление отходов. По большому счёту, в большинстве населенных пунктах не организована система сбора и вывоза ТКО. Кроме того, проблем добавляет отсутствие круглогодичного транспортного сообщения в отдаленных уголках республики.

Решить данную проблему можно путем субсидирования региональных программ в сфере обращения с отходами из федерального бюджета с приоритетом финансирования арктических регионов, создания в отдаленных населенных пунктах объектов накопления отходов с предварительной их сортировкой и вывоз отходов по мере их накопления на ближайшие объекты переработки, выбора оптимальных технологий сбора, транспортирования, обезвреживания и размещения твердых коммунальных отходов в малонаселенных и труднодоступных местах – отметил Сахамин Афанасьев.

Также считаю, что обязательно нужно прислушаться к словам российского лидера в части его высказывания о внесении изменений в действующие правила и законы. Речь идет об обновлении природоохранного законодательства Республики Саха (Якутия), в частности о внесении изменений в закон «Об особо охраняемых природных территориях» и разработке Указа Главы РС(Я) «О региональном государственном экологическом надзоре», — подытожил министр.