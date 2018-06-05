Сахамин Афанасьев поздравляет с Днем эколога

Уважаемые работники и ветераны природоохранных органов, экологи-активисты!

5 июня ежегодно отмечается Всемирный день охраны окружающей среды, а в России этот день с 2007 года официально признан профессиональным праздником – Днем эколога.

Всех жителей нашей необъятной республики, всех неравнодушных к вопросам экологии граждан, поздравляю с этими знаменательными датами. Соблюдение баланса между сохранением окружающей среды и развитием экономики является одним из важных стратегических направлений деятельности Правительства республики.

Благодаря слаженной работе и профессиональным действиям специалистов природоохранных организаций ежегодно достигаются значимые успехи в экологической сфере и природопользовании.

Большой вклад в решение и предупреждение экологических проблем вносят представители науки и общественности. Всё активнее заявляют о себе детские и молодежные экологические движения. Уверен, что только совместными усилиями власти и общества, мы сможем решить актуальные экологические вопросы и добиться сохранения окружающей среды в первозданном виде во имя будущих поколений.

Дорогие коллеги-экологи! Вы своим повседневным трудом вносите значимый вклад в благородное дело охраны природы. Желаю вам и впредь настойчиво и упорно проводить государственную политику в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности, любить, уважать и беречь природу Якутии!

Сахамин Афанасьев, министр охраны природы РС(Я)