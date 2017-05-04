Сахамин Афанасьев поздравил ветерана войны с Днем Победы

Сегодня в преддверии празднования 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне министр охраны природы Сахамин АФАНАСЬЕВ поздравил ветерана войны и охраны природы Кирилла Егоровича ПАВЛОВА.

Кирилл Егорович кавалер орденов Отечественной войны I степени и Трудового Красного знамени, заслуженный работник народного хозяйства ЯАССР, Почетный гражданин Якутии и Вилюйского улуса.

В 1944 году Кирилл Павлов был призван в ряды Красной армии, принимал участие в разгроме Квантунской армии, освобождал Монголию от японских захватчиков. В 1945 году в результате тяжелой болезни был демобилизован. В послевоенное время восстанавливал народное хозяйство, в течение 17 лет председателем райисполкома в Вилюйском районе. Долгое время работал руководителем отдела кадров Госкомитета по экологии, затем Министерства экологии и природопользования РС(Я).

В настоящее время, находясь на заслуженном отдыхе, Кирилл Егорович окружён родными и близкими. У него пятеро детей, десять внуков, четырнадцать правнуков.

Сахамин Миланович вручил ветерану памятный подарок и пожелал здоровья, бодрости духа, благополучия родным и близким. В свою очередь, ветеран войны поделился воспоминаниями о своём боевом прошлом, природоохранной деятельности и поблагодарил коллектив Минприроды РС(Я) за внимание и заботу.