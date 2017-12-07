Сахамин Афанасьев: Опыт ветеранов нужен молодым экологам

На днях состоялось очередное совещание Совета ветеранов природоохранной сферы при Министерстве охраны природы РС(Я). В ходе совещания ветераны обсудили организационные вопросы деятельности совета, наметили планы на 2018 год и ознакомились с текущей работой родного министерства.

Министр охраны природы республики Сахамин Афанасьев сообщил, что в этом году создан Совет молодых экологов и представил председателя – госинспектора Якутского комитета охраны природы Алексея Сивцева.

Сахамин Миланович отметил, что Совет ветеранов, прежде всего, нужен молодым.

«Как в якутской пословице «кырдьаҕаһы хаһаахха укта сылдьан сүбэлэт» молодые специалисты особо нуждаются в вашем профессионализме, опыте и мудрости. Надеюсь, что ваше двухстороннее взаимодействие будет эффективным и плодотворным», — подчеркнул он.

Министр также выразил уверенность в том, что в скором будущем будут учреждены Ассоциации экологов республики, природных парков.

«Цель данных инициатив – сплотить экологов-единомышленников, работающих в сфере охраны природы», — отметил глава ведомства.

Кроме того, Сахамин Афанасьев рассказал о мероприятиях, проведенных в рамках Года экологии и особо охраняемых природных территорий (ООПТ), в частности о совершенствовании системы ООПТ, расселении овцебыков в арктической зоне, выпуске экспериментальной партии лесных бизонов в естественную среду и т.д.

Далее министр отметил, что в 2018 году отмечается 50 лет со дня создания водоохранных структур.

«В связи с этим, будет создана рабочая комиссия. Мы не должны забывать, что на основе водоохранных структур был создан единый природоохранный орган, ныне Министерство охраны природы РС(Я)».

Сахамин Миланович также сообщил, что в Год экологии министерством учреждены ведомственные награды – знак отличия «Почетный работник охраны природы», нагрудные знаки «За вклад в развитие заповедного дела» и «За заслуги в охране охотничьих ресурсов».

Напоследок, Сахамин Афанасьев отметил, что подобные встречи, общения ветеранов и молодых экологов должны проводиться обязательно раз в квартал.

«Это не только дежурные встречи, такие общения дают нам позитивные эмоции, заряд бодрости и хорошее настроение», — подытожил министр.