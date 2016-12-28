Сахамин Афанасьев о наступающем Годе экологии

27 декабря Президент РФ Владимир Путин провел заседание Госсовета по вопросу «Об экологическом развитии Российской Федерации в интересах будущих поколений», где четко обозначил самые острые экологические проблемы, которые требуют приоритетного решения в 2017 году. В первую очередь, это – снижение выбросов вредных веществ в атмосферу, совершенствование системы экологической информации, обезвреживание отходов производства и потребления, активная вовлечённость граждан, общественных организаций в различные социальные проекты. Также по его словам требуют внимания проблемы энергосбережения, сохранение лесов, почв, водного пространства, уникальных природных объектов, редких видов животных и растений.

Министр охраны природы РС(Я) Сахамин Афанасьев прокомментировал выступление Владимира Путина.

«Экологические проблемы, которые обозначил Президент, являются первостепенными и мы в своей дальнейшей деятельности должны руководствоваться этими задачами. Республика активно включилась в работу по подготовке и проведению Года на территории региона. На уровне Правительства создан Оргкомитет, в который вошли представители органов исполнительной власти, науки, предприятий и общественности, утвержден План мероприятий, состоящий из 9 крупных разделов, включающих 53 мероприятия. Стоит отметить, что все эти мероприятия направлены на улучшение экологической обстановки и обеспечения экологической безопасности на территории Республики Саха (Якутия)», — отметил министр.

Сахамин Афанасьев добавил, что в Якутии также стоит остро вопрос обращения с отходами.

«В настоящее время проводится работа по определению регионального оператора, который будет отвечать за сбор, транспортировку, обработку, обезвреживание, утилизацию и захоронение твердых коммунальных отходов в Республике Саха (Якутия). Также в следующем году мы начнем работу по ликвидации хвостохранилища Куларской ЗИФ Усть-Янского улуса и очистке территории п. Тикси Булунского района от накопленного металлолома в рамках национального проекта «Чистая страна», — сообщил он.

Снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу Президент назвал ключевым вопросом.

— В республике идет целенаправленная работа по снижению негативного воздействия на окружающую среду. На сегодняшний день ряд крупных промышленных предприятий действующих на территории республики реализуют свои программы по охране окружающей среды. Но и есть те, которые вопросам экологии не уделяют должного внимания. В связи с этим, в 2017 году предстоит большая работа с природопользователями и муниципальными образованиями по подготовке целевых программ в области охраны окружающей среды. Год экологии и ООПТ требует от нас всех объединения усилий, сил и средств», — подчеркнул министр.

Необходимо отметить, что Госсовет официально дал старт Году экологии в России, который объявлен наступающий 2017 год.