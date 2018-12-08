Сахамин Афанасьев: На съезде Единой России будут скорректированы цели и задачи

Основная идея съезда «Единой России» — обновление. Это формирование целей и

задач перед партией, чтобы она отвечала на быстро меняющиеся требования и

запросы общества. Об этом в комментарии ЯСИА сообщил секретарь Якутского

регионального отделения Сахамин Афанасьев.

«В преддверии съезда в Якутске проходили дискуссионные площадки. Основной темой

стали вопросы обновления партии. Это ответ вызовам общества и времени, улучшение проектной работы, партийного строительства. Чтобы партия стала ближе к избирателю, она должна решать социально-экономические вопросы, существующие в том или ином регионе. Наши предложения вошли в федеральную повестку, и сегодня на площадках съезда идут обсуждения. «Единая Россия» прислушивается к мнению регионов», — сказал Сахамин Афанасьев.

В Якутии отмечается стабильная общественно-политическая ситуация. Об этом свидетельствуют итоги прошедших выборов главы республики, депутатов Госсобрания

(Ил Тумэн) РС(Я).

«Но тем не менее есть проблемы. Настораживает федеральная повестка, в частности, связанная с пенсионной реформой. Итоги выборов в Южной Якутии показали настроения избирателей. В связи с этим мы должны разъяснять

избирателям, почему государство, руководство страны делают эти шаги и почему

собственно она [пенсионная реформа] проводится. Только в таком случае человек

понимает необходимость таких решений. Ведь этот повод для таких изменений

появился не сегодня, они должны происходить», — подчеркнул Афанасьев.

Формат дискуссий на региональном уровне поддержан руководством «ЕР». «По целям и задачам, принятым пять лет назад, сегодня работать уже нельзя. Их необходимо корректировать. И в этом заключается главная цель нынешнего съезда», — отметил собеседник.

Кроме этого, одним из ключевых направлений предстоящей работы станет усиление роли

местных и первичных отделений как наиболее близких к людям.

«У партии есть ресурсы, есть представители в законодательных собраниях, федеральных органах, в той же Государственной Думе, чтобы существующие проблемы решать системно, на законодательной основе, принимая нормативно-правовые акты путем включения в региональные или федеральные программы», — сказал Афанасьев.

Продолжится ли ротация партийных кадров? По словам руководителя якутского отделения, это предусмотрено в уставе «ЕР».

«Но это не означает, что член регионального или местного политсовета выходит из политической сферы. Ротация — это круговое движение. У нас [в республике] 30 тысяч членов партии, и все они достойные люди. И надо дать возможность каждому поработать в органах управления — на первичном, местном и региональном. Ротация будет проводиться ежегодно — не менее 10%», — резюмировал секретарь ЯРО «ЕР».

XVIII Съезд «Единой России» проходит 7-8 декабря в Москве. На съезде обозначены

приоритетные задачи партии на ближайший период, а также приняты решения по

внесению изменений и дополнений в устав «Единой России» и изменениям в составе

центральных органов партии.

Руслан Басыгысов, ЯСИА.