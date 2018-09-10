Сахамин Афанасьев: Мы добились исторического максимума!

9 сентября состоялись самые масштабные выборы. Якутия выбрала Главу Республики Саха (Якутия), главу ГО «г.Якутск», народных депутатов Государственного Собрания (Ил Тумэн), Городской думы, 15 глав муниципальных районов, 20 глав поселков, а также депутатов представительных органов.
Секретарь Якутского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Сахамин АФАНАСЬЕВ:
— Я хочу поблагодарить жителей республики, всех, кто в единый день голосования, нашел возможность и время, пришел на избирательные участки и отдал свой голос кандидатам от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и поддержал партию. Также особые слова благодарности хочется сказать коллегам-партийцам, избирательным штабам и партнерам.
Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» победила! Мы добились исторического максимума! Эту победу я считаю нашим общим результатом.
Наша победа – это победа курса президента Путина и председателя правительства, лидера нашей Партии Дмитрия Медведева. Курса, за который вновь проголосовало большинство. Мы оправдаем доверие избирателей!
Уважаемые читатели!
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