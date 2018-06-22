Сахамин Афанасьев: лесникам не стоит беспокоиться

В Якутии продолжаются реформы по созданию единого природоохранного органа. И.о. министра экологии, природопользования и лесного хозяйства Сахамин Афанасьев прокомментировал реорганизацию двух природоохранных структур.

Напомним, что Департамент по лесным отношениям РС(Я) присоединяют в Министерство экологии, природопользования и лесного хозяйства РС(Я). Врио главы региона Айсен Николаев подписал соответствующий указ. Реорганизация единого природоохранного органа должна завершиться в сентябре.

Как пояснил Сахамин Афанасьев, данные преобразования призваны совершенствовать природоохранную отрасль, а также позволят более эффективно решать первостепенные задачи.

«Департамент лесного хозяйства в полном составе, со всеми полномочиями и функциями войдёт в состав Министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства РС(Я). Больших изменений не будет, так и по подведомственным учреждениям. Все плановые, лесохозяйственные, сезонные, противопожарные работы в период реорганизации будут продолжены без остановки. Поэтому коллективу департамента не стоит беспокоиться. Необходимо сосредоточиться на текущих задачах», — подчеркнул и.о. министра.

Отметим, что в настоящее время и.о. руководителя Департамента по лесным отношениям назначен Алексей Агеев.