Сахамин Афанасьев: Изменения в региональное законодательство должны быть приняты до второго чтения законопроекта в Госдуме

Сегодня, 5 сентября, врио Главы республики Айсен Николаев внес на рассмотрение Государственного Собрания (Ил Тумэн) законопроект о распространении действующих республиканских льгот для пенсионеров, на женщин, достигших 50 лет и мужчин с 55 лет.

Секретарь Якутского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Сахамин Афанасьев подчеркнул, что изменения в региональное законодательство должны быть приняты до второго чтения законопроекта в Государственной Думе:

— 3 сентября члены регионального политического совета Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» единогласным решением одобрили проект закона о распространении действующих республиканских льгот для пенсионеров, на женщин, достигших 50 лет и мужчин с 55 лет. А 5 сентября врио Главы республики Айсен Николаев внес законопроект на рассмотрение депутатского корпуса, где предлагается сохранить действующий механизм назначения мер социальной поддержки для ветеранов труда. Он направлен на сохранение льготы и компенсации для ветеранов труда, достигших возраста 50 лет для женщин и 55 для мужчин, постоянно проживающих на территории Якутии.

В переходный период совершенствования пенсионной системы задача федеральной и региональной власти — обеспечить жителям чувство социальной защищенности. Для этого важно сохранить в полном объеме все действующие региональные льготы.

Важно, что в законопроекте по изменению пенсионной системы будет закреплено понятие «предпенсионный возраст» на переходный период — это пять лет до наступления срока выхода на пенсию. А если человек решит уволиться сам, добровольно и пока не нашел новую работу, то предложено увеличить максимальный размер пособия по безработице для граждан предпенсионного возраста более чем в два раза — с 4900 рублей, как сейчас, до 11 280 рублей. Эта норма должна вступить в силу с 1 января 2019 года, и выплачиваться пособие будет в течение года.