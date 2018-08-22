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22 августа 2018, 15:38
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Сахамин Афанасьев: Флаг России — это символ преемственности поколений

Дорогие якутяне!

От имени Якутского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и от себя лично сердечно поздравляю с Днем Государственного флага Российской Федерации!

Российский флаг — это символ преемственности поколений, который объединяет представителей разных народов и национальностей, проживающих на территории нашей Родины.

Это праздник истинных патриотов своей страны, всех, кто осознает свою ответственность за судьбу собственной страны, гордится ее историей, честно трудится во имя будущего Родины. Пусть всегда в наших сердцах живет чувство гордости за Россию и за наш государственный флаг!

В этот день, Якутским региональным отделением Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» инициировано проведение Единого дня приема в сторонники и члены партии.

Мероприятие пройдет во всех 36 местных отделениях регионального отделения партии. Вручение партийных билетов будет проводиться в торжественной обстановке в большинстве местных отделений, в  городе Якутске  вручение состоится на площади Дружбы народов.

В этот знаменательный день, к нашей партии примкнут 280 человек, а  реестр Сторонников партии пополнится 143 якутянами.

От всей души поздравляю вас с праздником! В этот знаменательный день, желаю всем вам плодотворного труда, мира и счастья, здоровья и благополучия!

С уважением,

Секретарь ЯРО Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

С.М. Афанасьев

День Государственного флага Российской Федерации установлен в 1994 году указом Президента Российской Федерации и посвящен возрожденному флагу России — «государственному триколору».      

Источник: Сахамин Афанасьев
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