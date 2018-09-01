Сахамин Афанасьев: 1 сентября – это символ начинаний, перспектив и новых возможностей!

Дорогие школьники, учащиеся и студенты! Уважаемые учителя, преподаватели и родители!

От имени Якутского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» примите самые теплые поздравления с Днем знаний и началом нового учебного года!

Первое сентября – это не только начало нового учебного года, это – символ начинаний, перспектив и новых возможностей. В этот день школьные классы, аудитории колледжей и лицеев, университетов и институтов вновь наполнятся радостными голосами школьников и студентов.

Особые поздравления хочется сказать нашим первоклассникам. Для них открывается бесконечная дорога в мир Знаний. Желаем новому поколению школьников продолжить замечательную традицию – добросовестно учиться, чтить школу и уважать учителей.

А нашим школьникам, учащимся и студентам упорства, достойных оценок, верных друзей и веселых приключений в новом учебном году. А родителям и педагогам — мудрости, терпения, и пусть у вас будет больше поводов для гордости за наших детей и учеников. Всем крепкого здоровья, энергии и бодрости!