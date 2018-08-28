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Красота & Здоровье
28 августа 2018, 14:11
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«Сахамедстрах» установил в больницах «прямые» телефоны страховых представителей

Аппараты установлены в четырех лечебных учреждениях: ГАУ РС(Я) «Якутский специализированный стоматологический центр», ГБУ РС (Я) «Якутский республиканский кожно-венерологический диспансер», ГАУ РС(Я) «Якутская республиканская офтальмологическая клиническая больница», ГБУ РС(Я) «Детская городская больница». 

Бесплатные стационарные телефоны находятся около регистратуры, застрахованный не набирая номер телефона, напрямую может связаться со страховым представителем первого уровня Единого контакт-центра здравоохранения республики.

Телефоны прямой связи со страховыми представителями установлены АО СМК «Сахамедстрах» для того, чтобы якутяне, находясь в медицинской организации, могли при необходимости обратиться к своему поверенному за помощью, советом и разъяснениями.

Страховые представители СМК «Сахамедстрах» уже ведут работу прямо в стационарах и поликлиниках и принимают граждан фактически по месту лечения. Телефоны горячей линии без набора номера устанавливаются в поликлиниках, где постоянное присутствие страхового представителя можно заменить непрерывно действующим каналом связи со страховщиком.

Страховые представители трех уровней – институт, специально созданный в интересах пациентов: эти сотрудники страховых компаний обязаны консультировать граждан по всем вопросам и помогать им в спорных ситуациях, возникающих в процессе лечения.

Напомним, страховые представители первого уровня АО СМК «Сахамедстрах» приступили к работе еще 1 июля 2016 года, второго– 1 января 2017 года, третьего – с начала текущего года. 

Третий уровень страховых представителей также обеспечивает сопровождение и маршрутизацию пациентов со сложными вопросами. 

Отметим еще одно из важнейших направлений работы страховых представителей компании. На них возложена обязанность по сопровождению населения в прохождении диспансеризации. В течение года по спискам, полученным из поликлиник, они адресно приглашают граждан, подлежащих диспансеризации.

СМК «Сахамедстрах» оповещает застрахованных непосредственно по телефону либо посредством SMS-сообщений. Уведомление содержит исчерпывающую информацию о предстоящем профилактическом осмотре: в какой поликлинике по прикреплению человек может пройти диспансеризацию; номер кабинета, в который нужно обратиться и режим его работы.

АО СМК «Сахамедстрах» напоминает: каждый якутянин должен знать телефон своего страхового представителя. Фамилию, имя, отчество и номер телефона Вашего поверенного Вы можете узнать на сайте СМК «Сахамедстрах»: www. сахамедполис.рф или по телефону единого Контакт-центра здравоохранения Республики Саха (Якутия): 8-000-100-14-03 (звонок бесплатный).

Источник: АО СМК «Сахамедстрах», лицензия ОС №2873 – 01 от 09 ноября 2016 г.
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