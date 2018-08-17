«Сахамедиа» подписал соглашение с Нюрбинским районом об объективном и достоверном освещении жизни одного из крупнейших районов Якутии. Это первый договор холдинга с муниципальным образованием Якутии. Генеральный директор Алексей Чертков выразил надежду, что и другие районы последуют примеру нюрбинцев.

Алексей Чертков поблагодарил представителей Нюрбинского района за проявленное доверие и подчеркнул, что все пожелания, озвученные на встрече с главой администрации Алексеем Иннокентьевым, будут учтены:

«У нас состоялся деловой разговор накануне, во время которого мы выразили свои пожелания. Мы люди открытие и творческие, и договорились, что не будем бояться критики, а все наши дела будут направлены на то, чтобы улучшить нашу работу во благо читателей и республики».

Алексей Иннокентьев, в свою очередь, отметил, что соглашение вошло в новую имиджевую политику района: