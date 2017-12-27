«Сахаэнерго» завершило завоз каменного угля в п. Депутатский

АО «Сахаэнерго» (входит в ПАО «Якутскэнерго» группы РусГидро) доставило более 20 тысяч тонн каменного угля для нужд ТЭЦ п. Депутатский Усть-Янского района.

Автоперевозки из поселка Усть-Куйга, куда каменный уголь был доставлен в период навигации по северному морскому пути, энергетики начали в октябре 2017 г. с началом ледостава и появлением дорожного сообщения с о. Нижний. К перевозкам было привлечено 62 единицы техники ООО «Мегаполис».

Расстояние между поселками по маршруту Усть-Куйга — Депутатский составляет 251 км, и неблагоприятные погодные условия в виде метелей не раз вынуждали энергетиков приостанавливать завоз, ожидая расчистки дороги, но запланированный объем топлива доставлен в срок. По расчетам специалистов компании созданные запасы угля в п. Депутатский обеспечат бесперебойную работу ТЭЦ до конца отопительного периода.