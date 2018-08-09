Сахаэнерго завершает подготовку поселка Депутатский к отопительному сезону

Сотрудники Янского филиала АО «Сахаэнерго» (входит в ПАО «Якутскэнерго») завершают подготовку энергообъектов поселка Депутатский Усть-Янского района к предстоящему отопительному сезону.

Как сообщил главный инженер Сахаэнерго Петр Кондратьев, за время подготовки к осенне-зимнему периоду выполнен плановый ремонт котлов, на сегодня они уже выведены в резерв. Оборудование Депутатской ТЭЦ готово к запуску, сейчас завершаются работы по его окраске.

Еще весной подрядная организация поставила материалы для ремонта 2-х водогрейных котлов на модульной котельной установке «Северное сияние» в п. Депутатский, которая предназначена для теплоснабжения Усть-Янского межулусного дома-интерната для престарелых и инвалидов (Усть-Янский МДИПИ). На сегодняшний деньремонт МКУ «Северное сияние» полностью завершен.

В поселке Депутатский отопительный сезон энергетики планируют начать 22 августа. Запуск модульной котельной установки «Северное сияние» назначен на 17 августа.