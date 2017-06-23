«Сахаэнерго» выбрало победителей I республиканской интелиады среди студентов

АО «Сахаэнерго» (дочернее предприятие ПАО «Якутскэнерго» Группы «РусГидро») подвело итоги интеллектуального чемпионата «Дальневосточный гектар: лучший проект по тепло- и электроснабжению». Награждение победителей прошло в рамках V Международной конференции «Развитие возобновляемой энергетики на Дальнем Востоке России».

Целью чемпионата было создание открытой дискуссионной площадки для идей и проектов по созданию инфраструктуры для территорий, выделенных по программе «Дальневосточный гектар». «Это первый интеллектуальный чемпионат, готовых решений по обеспечению теплом и светом дальневосточного гектара пока нет. Студенты, принявшие участие в нашем конкурсе, только в начале пути, они еще не энергетики, но многие работы нас порадовали. Главная миссия этого конкурса — зародить у молодежи интерес к инженерной мысли, поддержать творческие инициативы. Поздравляем победителей, желаем пытливого ума и достижений целей!», — прокомментировал заместитель генерального директора по инновациям, НИОКР и капитальному строительству АО «Сахаэнерго» Александр КОРЯКИН.

Лучшим стал проект студента III курса кафедры электроснабжение Северо-Восточного федерального университета (СВФУ) и практиканта «Сахаэнерго» Николая МЕСТНИКОВА. Свою работу он назвал «Гектар – 2020», в ней проанализированы 4 направления, наиболее приемлемые для энергоснабжения гектара в Якутии для развития объектов малого бизнеса в сфере животноводства, растениеводства, туризма, частного охотоведения. Лидером по показателям окупаемости и срокам пуска Николай назвал кластер «Растениеводство». На втором месте оказались студентки кафедры теплофизики и теплоэнергетики физико-технического института СВФУ Валерия ТОЛСТОУХОВА и Наталья СЕМЕНОВА. Их проект называется «Локальное теплоснабжение свинокомплекса на базе полусферического энергоэффективного здания». Замкнула тройку призеров студентка II курса инженерного факультета Якутской государственной сельхозакадемии Любовь ВИНОКУРОВА с проектом «Индуктивно-кондуктивные нагреватели».

Работы финалистов также получат призы от партнера конкурса – Федерального агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и будут опубликованы на сайте агентства.

Источник: Пресс-служба АО «Сахаэнерго»