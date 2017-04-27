«Сахаэнерго» соберет лучшие идеи по энергоснабжению «Дальневосточного гектара»

АО «Сахаэнерго» проводит I Республиканский чемпионат «Дальневосточный гектар: лучший проект по тепло- и электроснабжению». Цель Чемпионата — создание открытой дискуссионной площадки для идей и проектов по созданию инфраструктуры для территорий, предоставленных гражданам РФ по программе «Дальневосточный гектар». «Сахаэнерго» приглашает принять участие в проекте активных талантливых студентов и аспирантов. Помимо поиска и сбора новых идей по развитию возобновляемой энергетики чемпионат призван повысить интерес молодежи к инновационным технологиям в сфере энергетики.

В конкурсе могут принять участие студенты и аспиранты до 35 лет, обучающиеся техническим специальностям. Работы принимаются в течение месяца с момента объявления конкурса на адрес nakonkursSE@mail.ru. Отборочный тур Чемпионата пройдет в заочной форме с 28 мая по 1 июня 2017 года. Лучшие проекты пройдут в финал, который состоится 20 июня. В этот день авторы проектов будут защищать свои работы перед жюри, в состав которого войдут руководство и специалисты «Сахаэнерго». Оцениваться идеи конкурсантов будут по нескольким критериям: значимость работы для производства, степень проработки проекта, экономическая эффективность, применение инновационных технологий.

Победители получат медали и дипломы, а также денежные премии: 1 место – 40 тыс. рублей, 2 место – 30 тыс. рублей, 3 место – 10 тыс. рублей. Награждение состоится 22 июня в рамках V Международной конференции «Развитие возобновляемой энергетики на Дальнем Востоке».

АО «Сахаэнерго» обеспечивает бесперебойным теплом и электроэнергией жителей 23 районов Якутии — территорию в 2,4 млн кв. км (это 2/3 территории республики) с населением 105 тыс. человек. В состав предприятия входят 136 электростанции общей мощностью 199,9 МВт. Протяженность линий электропередачи, обслуживаемых АО «Сахаэнерго», составляет 2067 километров. Является 100% дочерним обществом ПАО «Якутскэнерго».

Справка

ПАО «Якутскэнерго» – дочернее общество ПАО «РАО ЭС Востока» и основной гарантирующий поставщик электрической энергии в Республике Саха (Якутия), осуществляющий деятельность на всей территории субъекта РФ. В состав «Якутскэнерго» входят Каскад Вилюйских ГЭС им. Е.Н. Батенчука, Якутская ГРЭС, Якутская ТЭЦ. Два предприятия электрических сетей обеспечивают транспортировку электроэнергии до потребителей. Энергосбыт осуществляет реализацию электрической и тепловой энергии и услуг ЖКХ на всей территории республики. ПАО «Якутскэнерго» владеет пакетами акций АО «Сахаэнерго», АО «Теплоэнергосервис», АО «Якутская энергоремонтная компания», АО «Энерготрансснаб». Установленная электрическая мощность объектов «Якутскэнерго» составляет 1 216,275 МВт, тепловая – 1174,367 Гкал/ч. Протяженность высоковольтных линий по цепям – 24 641,6 км.