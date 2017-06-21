«Сахаэнерго» провел тактико-специальные учения на воде

АО «Сахаэнерго» совместно с МЧС РФ по РС(Я) провело учения по локализации и ликвидации разлива нефтепродуктов на теплоходе «Энергетик» в акватории речного порта города Якутска.

В ходе тактико-специальных учений персонал «Сахаэнерго» отработал практические действия по оповещению о возникновении чрезвычайной ситуации на буксире-толкаче «Энергетик», порядок взаимодействия личного состава нештатных аварийно-спасательных формирований «Сахаэнерго» со спецчастью МЧС по РС(Я), а также профессиональным аварийно-спасательным формированием ООО «АСФ Сервис промышленной безопасности» при выполнении работ по локализации и ликвидации разлива нефтепродуктов на водной акватории.

По легенде учений вследствие нарушения технологического цикла, возникшего при перекачке нефтепродуктов теплоход «Энергетик», допущен разлив нефтепродуктов объемом 1 тонна в акваторию затона Якутского речного порта. Примерная площадь загрязнения составила 70 м² с возникновением возгорания нефтепродукта на судне. «Пострадал» механик (ушибы и переломы конечностей).



Экипаж буксира до приезда пожарных подразделений первичными средствами пожаротушения локализовал место очага возгорания. По прибытии членов КЧСиОПБ АО «Сахаэнерго» и руководства спецчасти МЧС был организован штаб пожаротушения. Личным составом пожарного подразделения произведена пенная атака. Возгорание ликвидировано.

Сотрудники профессионального аварийно-спасательного формирования ООО «АСФ Сервис промышленной безопасности» развернули боновые ограждения и обработали нефтяное пятно сорбентами, массу собрали в ёмкость.

Организация работы по выработке решений и постановке задач по ликвидации чрезвычайной ситуации персоналом «Сахаэнерго» выполнена. Своевременно была объявлена общесудовая тревога, оповещен диспетчер, руководство КЧС и ОПБ, ликвидировано возгорание, организовано наблюдение за нефтяным пятном и его ликвидация, оказана первичная медицинская помощь.

Кроме того, проведена проверка реальности календарного плана оперативных мероприятий и плана по предупреждению и ликвидации аварийного разлива нефти и нефтепродуктов на плавсредствах АО «Сахаэнерго», а также достаточности сил и средств для ликвидации ЧС.



Источник: Пресс-служба АО «Сахаэнерго»