Сахаэнерго приостановит теплоснабжение объектов поселка Депутатский за неуплату

АО «Сахаэнерго» уведомляет о вводе полного ограничения теплоснабжения объектов поселка Депутатский с 9 августа 2018 года в связи с неисполнением обязательств потребителей по оплате тепловой энергии.

На сегодняшний день общий размер долга Единой эксплуатационной службы Усть-Янского района, которая обслуживает объекты органов муниципальной власти, учебные заведения дошкольного, начального и среднего образования, учреждения социального обеспечения и Усть-Янской Центральной районной больницы превысил 66 миллионов рублей. Поскольку должники не предпринимают действий по оплате потребленного энергоресурса, энергокомпания приняла решение о прекращении теплоснабжения до полного погашения задолженности.

Проблема дебиторской задолженности потребителей Янских электрических сетей за тепловую энергию и коммунальные ресурсы (горячее, холодное водоснабжение и водоотведение) обострилась еще в прошлом году. По состоянию на 1 июля 2017 года года Единая эксплуатационная служба Усть-Янского района задолжала теплоэнергетикам 13,3 млн. руб., а Усть-Янская Центральная районная больница — 8,1 млн. руб. Поскольку глава Усть-Янского улуса под личную ответственность гарантировал урегулировать вопрос в течение 2017 года, Сахаэнерго приняло решение о подключении к сетям теплоснабжения социально-значимых муниципальных объектов, в том числе детских садов и школ поселка Депутатский.

Несмотря на данное обещание, в настоящее время долг не только не погашен, но и существенно вырос. На 1 июля 2018 года задолженность Единой эксплуатационной службы Усть-Янского района составила более 57 млн. руб., Усть-Янской Центральной районной больницы — 9,5 млн. руб.