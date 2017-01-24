«Сахаэнерго» построит новую дизельную электростанцию в п. Белькачи Усть-Майского улуса

АО «Сахаэнерго», дочернее предприятие ПАО «Якутскэнерго», построит автоматизированную дизельную электростанцию (АДЭС) в п. Белькачи Усть-Майского улуса. В поселке полностью восстановлено энергоснабжение после произошедшего 23 января пожара на дизельной электростанции. В населенном пункте проживает 173 человека, все дома и социальные объекты обеспечены теплом и электроэнергией в полном объеме.

В настоящее время в поселке Белькачи работает группа специалистов АО «Сахаэнерго», которые готовят фундамент для строительства новой электростанции. Автоколонна с блок-модулями ДГ-80 кВт и ДГ-160 кВт находится в пути.

До ввода нового здания электростанции в п. Белькачи дизельное оборудование временно размещено и функционирует в одном из помещений местной администрации. Электроэнергия подается потребителям в полном объеме.

Блок-модули были изготовлены в Производственном центре АО «Сахаэнерго», единственной компании в Якутии, имеющей собственное производство современных блок-модульных электростанций. В северных и арктических улусах успешно эксплуатируются около 30 новых АДЭС.

23 января в п. Белькачи вертолетом МИ-8 был доставлен дизель-генератор «Cummins» мощностью 80 кВт. Силами опытного, высококвалифицированного персонала АО «Сахаэнерго» в 22.00 все дома и социальные объекты были подключены к электроснабжению.

24 января специалисты АО «Теплоэнергосервис», другого дочернего общества ПАО «Якутскэнерго», доставили из п. Усть-Мая в с. Белькачи, установили и к 17.15 ввели в работу передвижную дизельную электростанция АД-100 для обеспечения электроснабжения котельной села, которая временно запитывалась от резервного источника.

Источник: Пресс-служба АО «Сахаэнерго»