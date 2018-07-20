Сахаэнерго подготовило энергообъекты отдаленных сел Верхневилюйского улуса к зиме

Персонал Верхневилюйского филиала «Сахаэнерго» (входит в ПАО «Якутскэнерго») завершил подготовку энергообъектов отдаленных сел Туобуя и Юрен Верхневилюйского улуса к предстоящему осенне-зимнему периоду.

В селе Туобуя энергетики обновили внутрипоселковые распределительные сети, установили новую трансформаторную подстанцию. Весной в село завезли модули новой автоматизированной дизельной электростанции,изготовленные в Производственном центре «Сахаэнерго». Автозимником в ноябре прибудут дизель-генераторы общей мощностью 450 кВт. Энергетики планируют запустить современную ДЭС в следующем году. Это создаст возможность для технологического присоединения новых объектов. На сегодняшний день электроснабжение села осуществляется от дизельной станции мощностью 310 кВт.

В селе Юрен поселковую систему электроснабжения обновили в прошлом году. Энергетики провели косметический ремонт на складе горюче-смазочных материалов, построили новое ограждение. На солнечной электростанции установлены новые аккумуляторные батареи. Энергообъекты сел Туобуйа и Юрен на 100 процентов обеспечены дизельным топливом.

По словам Гаврила Алексеева, заместителя исполнительного директора «Сахаэнерго», жители окраины Верхневилюйского улуса ощутили позитивные перемены, электроснабжение осуществляется бесперебойно и качественно. Модернизация энергообъектов и обновление ЛЭП позволит активно строить новое жилье, развивать сельское хозяйство и местное производство.