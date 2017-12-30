«Сахаэнерго» организует ночной спецрейс в обесточенную Березовку

«Сахаэнерго» направляет специалистов и необходимое оборудование в Среднеколымский район для восстановления электроснабжения поселка Березовка

АО «Сахаэнерго» (входит в ПАО «Якутскэнерго» группы РусГидро») организовало оперативный штаб по восстановлению работы ДЭС поселка Березовка Среднеколымского района, пострадавшей накануне от пожара. Этой ночью будет организован спецрейс Якутск – Среднеколымск со специалистами компании и необходимым дизельгенераторным оборудованием.

По имеющейся информации две котельные поселка обеспечены резервными источниками питания и запасами топлива, теплоснабжение потребителей осуществляется в полном объеме.

Вечером 29 декабря в поселке Березовка Среднеколымского района произошел пожар на дизельной электростанции АО «Сахаэнерго». Поселок с населением 380 человек обесточен. Причины пожара выясняются.