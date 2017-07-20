«Сахаэнерго» обеспечивает энергоснабжение в подтопленных селах

Сильным паводком подтоплены дома и соцобъекты в селах Сватай и Аргахтах Среднеколымского улуса. Персонал «Сахаэнерго» принял меры по бесперебойной работе дизельных станций и сохранению электрооборудования. Энергетики не допускают остановки подачи электроэнергии.

«В связи с объявленным риском паводка персоналом «Сахаэнерго» ранее были проведены работы по закреплению емкостей с топливом и опор линий электропередач, как в Аргахтахе, так и в Сватае. Cами дизельные электростанции находятся на возвышенных местах, и несмотря на масштаб подтопления сел, сбоев с подачей электричества не было», – сообщил начальник отдела ГОиЧС АО «Сахаэнерго» Борис Сивцев.

В Сватае на 20 июля остаются подтопленными 25 дворовых территорий, где проживают 66 человек, в том числе 9 детей. Работает дизель-генератор №3, еще три генератора в резерве. ДЭС Аргахтах также работу не прерывала, сейчас работает дизель-генератор №3, в ремонте №4, три в резерве. В Аргахтах подтоплено 46 дворовых территорий, в которых проживают 181 человек.

В Среднеколымском районе продолжает работать межведомственная оперативная группа МЧС и Правительства республики. Дети эвакуированы и находятся в летних лагерях Якутии и России.

АО «Сахаэнерго» обеспечивает бесперебойным теплом и электроэнергией жителей 23 районов Якутии — территорию в 2,4 млн кв. км (это 2/3 территории республики) с населением 105 тыс. человек. В состав предприятия входят 136 электростанции общей мощностью 199,9 МВт. Протяженность линий электропередачи, обслуживаемых АО «Сахаэнерго», составляет 2067 километров. Является 100% дочерним обществом ПАО «Якутскэнерго».