«Сахаэнерго» начало навигационный завоз топлива

АО «Сахаэнерго» (структура ПАО «Якутскэнерго») приступило к навигационной кампании. Первые партии дизтоплива общим объемом 1400 тонн энергетики отгрузили 26 мая для транспортировки по реке Лена в Олекминский улус. Всего в планах энергетической компании завезти в навигацию 82720 тонн дизтоплива, нефти — 100 тонн, угля — 21200 тонн.

В июне энергетики планируют обеспечить нужды Олекминского района электрических сетей, доставив топливо в села Токко, Мача, Чапаево, Саныахтах, на склад ГСМ ЛОРП в п. Пеледуй, а также Жиганского улуса: п. Жиганск, с. Кыстатыам, с. Бестях. Персонал «Сахаэнерго» в этом месяце также доставит топливо для электростанций Алданского и Усть-Майского улусов в селах Кутана, Чагда, Усть-Миль, Эльдикан. Кроме того, в июне энергетики планируют отгрузить топливо для электроснабжения города Верхоянска и поселка Батагай Верхоянского улуса.

«Сроки навигации будут зависеть от погодных и судоходных условий», — пояснил начальник управления топливообеспечения АО «Сахаэнерго» Денис Максимов. По графику перевозок топливно-энергетических ресурсов по реке Лена будет завезено 22920 тонн, по Алдану — 7950 тонн, по Яне — 17350 тонн, Индигирке — 6100 тонн, Колыме — 13150 тонн.

АО «Сахаэнерго» обеспечивает бесперебойным теплом и электроэнергией жителей 23 районов Якутии — территорию в 2,4 млн кв. км (это 2/3 территории республики) с населением 105 тыс. человек. В состав предприятия входят 136 электростанции общей мощностью 199,9 МВт. Протяженность линий электропередачи, обслуживаемых АО «Сахаэнерго», составляет 2067 километров. Является 100% дочерним обществом ПАО «Якутскэнерго».

Справка

ПАО «Якутскэнерго» – дочернее зависимое общество ПАО «РАО ЭС Востока» и основной гарантирующий поставщик электрической энергии в Республике Саха (Якутия), осуществляющий деятельность на всей территории субъекта РФ. В состав «Якутскэнерго» входят Каскад Вилюйских ГЭС им. Е.Н. Батенчука, Якутская ГРЭС, Якутская ТЭЦ. Два предприятия электрических сетей обеспечивают транспортировку электроэнергии до потребителей. Энергосбыт осуществляет реализацию электрической и тепловой энергии и услуг ЖКХ на всей территории республики. ПАО «Якутскэнерго» владеет пакетами акций АО «Сахаэнерго», АО «Теплоэнергосервис», АО «Якутская энергоремонтная компания», АО «Энерготрансснаб». Установленная электрическая мощность объектов «Якутскэнерго» составляет 1 216,275 МВт, тепловая – 1174,367 Гкал/ч. Протяженность высоковольтных линий по цепям – 24 641,6 км.

Группа «РусГидро» — один из крупнейших российских энергетических холдингов, объединяющий более 90 объектов возобновляемой энергетики в РФ и за рубежом, тепловые электростанции и электросетевые активы на Дальнем Востоке, а также энергосбытовые компании и научно-проектные институты. Установленная мощность электростанций, входящих в состав РусГидро, включая Богучанскую ГЭС, составляет 38,9 ГВт.