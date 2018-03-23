Сахаэнерго готовится к безаварийному прохождению весеннего паводка

Специалисты АО «Сахаэнерго» (входит в ПАО «Якутскэнерго») начали работу по организации безопасного прохождения весеннего паводка 2018 года в 23 районах республики, входящих в зону ответственности компании.

Во всех филиалах «Сахаэнерго» созданы паводковые комиссии. Чтобы обеспечить надежную и безаварийную работу объектов, разработан план мероприятий по защите энергообъектов и материальных ресурсов, попадающих в зоны возможного подтопления, их своевременному выводу из работы, переносу оборудования на вышерасположенные места.

В подготовительный период энергетики обеспечат филиалы необходимыми материалами, техникой, оборудованием и транспортом для оперативной ликвидации возможных повреждений и аварийных ситуаций. Персонал энергокомпании проведет обязательные противопаводковые командно-штабные учения.

«Ежегодно подготовка и безаварийный пропуск весеннего паводка является особо важным направлением деятельности компании, — рассказывает начальник отдела гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций АО «Сахаэнерго» Борис Сивцев. — Главная задача в этот период – не допустить технологических нарушений, обеспечить безопасную эксплуатацию и надёжное функционирование энергообъектов. Подготовительная работа ведется во всех семнадцати филиалах. Особое внимание, конечно, уделяется населенным пунктам, которые уже оказывались в зоне подтопления. В прошлом году таковыми стали п. Белая Гора Абыйского улуса, с. Чагда Усть-Майского улуса, с. Березовка, с.Сватай и с. Аргахтах Среднеколымского улуса, с. Андрюшкино Нижнеколымкого улуса».

По данным УГМС в этом году значительные снегозапасы наблюдаются на северо-востоке Якутии в бассейнах рек Яна, Индигирка, Колыма и составляют 110-200% месячной нормы. Экстремально высокий запас воды в снеге, превышающий норму в 2 раза, отмечается в нижнем течении рек Индигирка и Колыма. Из-за высоких снегозапасов и осенней увлажненности велика вероятность затопления наслегов в бассейне реки Алазея в Среднеколымском (с. Сватай и Аргахтах) и Нижнеколымском (с. Андрюшкино) районах, на притоках реки Индигирка в Абыйском районе и реки Колыма — в Среднеколымском районе (п. Березовка). Как отмечают специалисты, возможно повторение паводковой ситуации прошлого года.