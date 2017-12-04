«Сахаэнерго» доставит более 26 тысяч тонн топлива в северные районы Якутии

АО «Сахаэнерго» (входит в ПАО «Якутскэнерго» группы «РусГидро») доставит автомобильным транспортом более 26 тысяч тонн топливно-энергетических ресурсов для обеспечения работы дизельных электростанций в северных районах.

В период действия зимних автодорог дизельное топливо и масло поступят в населенные пункты всех 23 районов обслуживания компании. Наибольший объем топлива «Сахаэнерго» завезет в Момский и Оленекский улусы (более трех тысяч тонн в каждый), а также для нужд энергообъектов Анабарского, Верхоянского и Усть-Янского филиалов компании (свыше двух тысяч тонн ТЭР в каждый район).

Сейчас персонал компании ведет подготовку собственной автомобильной техники, задействованной в доставке, а также нефтескладов к приему и хранению грузов. Запланированные перевозки будут осуществляться по мере открытия автозимников. Основной объем работы по завозу топлива автотранспортом ежегодно приходится на февраль-март.

В настоящее время по круглогодичной дороге Усть-Куйга – Депутатский энергетики перевозят каменный уголь, дизельное топливо и нефть для поселковых ТЭЦ, дизельной электростанции и модульной котельной установки «Северное сияние».