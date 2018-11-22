СахаЧай теперь и в сети супермаркетов «Алмаз»

Владелица бренда СахаЧай и его производитель Нюргуяна ЗАМОРЩИКОВА сообщила в соцсети, что первый заместитель генерального директора сети супермаркетов «Алмаз» Туйара АЛЕКСЕЕВА, сдержала свое слово. Туйара Алексеева широко известна как волонтер, активно продвигающий самые разные товары местного производства, патриот, одна из основателей проекта «Сделано в Якутии».

«Познакомившись со мной и нашим проектом #Сахачай обещала помочь и всегда по возможности нас поддерживает, дает дельные советы, чему я очень благодарна. И вот на днях, когда мы открыли оптовые продажи нашей продукции, супермаркет «Алмаз» одним из первых подписали с нами договор поставки и с сегодняшнего дня во всех филиалах «Алмаз» можно приобрести самые популярные сорта чая от #СахаЧай

Наһаа астык маннык дьон биһи үлэбитин сыаналаан, туох баар кыахтарынан өйүү сылдьаллара #Махтал Киһи эрэ үөрэн өссө күүскэ үлэлиир санаата күүһүрэр», — пишет вдохновленная Нюргуяна Заморщикова в своем фейсбуке.

Так что теперь СахаЧай можно купить не только в салонах кофе и чая «Унция», но и в широко распространенной сети супермаркетов «Алмаз».