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30 июня 2018, 7:46
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Саха театр завершает сезон яркими премьерами

На высокой ноте завершается театральный сезон в Саха академическом театре им. П.А. Ойунского. В линейке премьер революционная драматургия, переданная эстетикой художественного произведения. Ни много ни мало — Луиджи Пиранделло,  Дмитрий Таас, Уильям Шекспир!

3 и 4 июля пройдут премьерные показы спектакля «Мой друг Гамлет». В постановке Сергея Станиславовича Потапова задействован яркий актерский состав труппы — Роман Дорофеев, Айталина Лавернова, Жанна Ксенофонтова, Валентин Макаров, Иннокентий Луковцев, Геннадий Турантаев, Петр Баснаев, Илья Портнягин, Айсен Лугинов, Алдан Готовцев.

Потапову удается совмещать подчас несовместимые вещи. Если мы начнем «спойлерить» оригинальным репетиционным фотоматериалом, то у читателя появится много вопросов, ответить на которые они адекватно не смогут, а мы не сможем подобрать нужные слова. Делать этого не будем, представим более нейтральный материал, близкий к известным сюжетным линиям знаменитого «Гамлета». Спектакль нужно смотреть! Мы сами не знаем, какой эффект он произведет на зрителя, но он несомненно будет.

Играючи, без ложного пафоса подвести зрителя к смысловой топике спектакля… Таков привычный ход режиссера. Замахнувшись «на нашего Вильяма, понимаете ли, нашего Шекспира»,… вдруг сознаешь, с какой пронзительной остротой режиссеру удается телескопически приблизить материал 400-летней давности. Современный зритель, — умудренный театрал, пенсионер и даже школьник найдет в постановке что-то очень близкое для себя. Не знаем, как это удается сделать Потапову. Это магия, которая рождается на наших глазах во время репетиции. Откуда это идет, как выстраивается с целью получения нужных эффектов? А этих эффектов в данном спектакле предостаточно! Можно начать с «графики» сцены, ее символических образов — лаконичных, трансформных и весьма эффектно обыгранных режиссером и сценографом Михаилом Егоровым. А заканчивать неожиданно заявившими о себе ключевыми предметами, репликами и действиями. Надеемся, у спектакля будет удачная судьба…

Читателям предлагаем вкусить немного фото и видеоматериала с актерской читки и рабочей репетиции:

 

Источник: Алексей Пудов, фото автора.
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
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