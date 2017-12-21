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21 декабря 2017, 11:35
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Саха театр приглашает провести Новый год в компании веселой семейки

Впереди — приятные предновогодние хлопоты, поиски подарков близким, ожидание самого волшебного праздника, любимого и детьми, и взрослыми. 

А вы решили, где его проведете?

Саха академический театр им. П. Ойунского поздравляет жителей и гостей столицы с наступающим Новым 2018 годом и приглашает на шоу–программу «Абытайдаах ыалдьыттар мүччүргэннээх сырыылара» —»Невероятные приключения веселой семейки»— с 25 по 29 декабря с 18:00 ч. и в новогоднюю ночь 31 декабря с 02:00 ч. и 7 января с 18:00 ч. 

После шоу вас ждет дискотека, призовые конкурсы и игры. Для вас работает театральный ресторан.

Билеты приобретайте в кассе театра. Принимаются корпоративные заявки по телефону 34-33-26, 34-13-31

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Источник: Пресс-центр Саха театра.
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
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