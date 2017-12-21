Саха театр приглашает провести Новый год в компании веселой семейки

Впереди — приятные предновогодние хлопоты, поиски подарков близким, ожидание самого волшебного праздника, любимого и детьми, и взрослыми.

А вы решили, где его проведете?

Саха академический театр им. П. Ойунского поздравляет жителей и гостей столицы с наступающим Новым 2018 годом и приглашает на шоу–программу «Абытайдаах ыалдьыттар мүччүргэннээх сырыылара» —»Невероятные приключения веселой семейки»— с 25 по 29 декабря с 18:00 ч. и в новогоднюю ночь 31 декабря с 02:00 ч. и 7 января с 18:00 ч.

После шоу вас ждет дискотека, призовые конкурсы и игры. Для вас работает театральный ресторан.

Билеты приобретайте в кассе театра. Принимаются корпоративные заявки по телефону 34-33-26, 34-13-31