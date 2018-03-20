Саха театр приглашает на спектакли

Публикуем репертуар Саха академического театра на март:

21 марта с 18:00 (12+)

Спектакль «Наара суох» И. Гоголева — Кындыл, Комедия-фарс по пьесе народного поэта Якутии Ивана Гоголева “Наара Суох”, режиссер Федот Потапов, это любимая пьеса многих поколений якутских зрителей.

В спектакле заняты Айаал Аммосов, Петр Садовников, Кирилл Семенов, Петр Баснаев, Ирина Никифорова, Елизавета Потапова, Надежда Ушницкая, Куприян Михайлов, Павел Ченянов, Тамара Обутова и Валентин Макаров

27 марта с 11:00 и с 14:00 (6+)

Во время весенних каникул спектакль “Кустук” Н. Лугинова, режиссер Петр Баснаев. Спектакль об охотничьей собаке Кустук, которая знала все недостатки и достоинства своих хозяев, друзей по упряжке, даже своих грозных врагов, но в силу стремления к воле и преданности своему Иччи, продолжала безропотно тянуть лямку упряжки и быть преданной ему до конца своей жизни. В ролях Семен Алексеев, Вячеслав Лавернов, Айсен Лугинов, Альберт Алексеев, Петр Макаров, Жанна Ксенофонтова, ВАлентин Макаров и др.

27 марта с 18:00 (12+)

Спектакль «Олох дьэбэрэтэ» (Тина жизни) А.И. Софронова – Алампа, режиссер постановщик заслуженный артист РФ, народный артист РС (Я) Ефим Степанов, сценография Дарии Дмитриевой, в спектакле играют Альберт Алексеев, Вячеслав Лавернов, Жанна Ксенофонтова, Айталина Лавернова, Семен Алексеев, Прокопий Данилов, Геннадий Турантаев, Александр Борисов, Айсен Лугинов и другие.

Вырученные средства будут переданы семье пострадавшей от пожара известному театральному режиссеру Лене Иннокентьевне Ивановой – Гримм.

28 марта с 12:00 (6+)

Во время весенних каникул Саха театр совместно с Инклюзивным театром “Маленький принц” Благотворительного фонда “Харысхал” представляют спектакль – экспромт «Алгыс». Авторами и художественными руководителями проекта выступают Лена Иванова-Гримм и Гернот Гримм. Спектакль «Алгыс» расширил свои границы, и впервые дети сами приняли участие в создании постановки. Юные актеры предлагали темы и вместе с режиссером придумывали сцены. Тема, которая покажется многим довольно сложной, вдохновила ребят, и они с душой подошли к разработке спектакля.

29 марта с 18:00 (12+)

Спектакль «Төлкө» (Судьба) Н. Золотарева – Якутский, режиссер Руслан Тараховский, сценография Михаила Егорова, в ролях Ньургуяна Шадрина, Дмитрий Татаринов, Зоя Багынанова, Михаил Семенов, Надежда Ушницкая, Иннкентий Дакаяров, Альберт Алексеев, Сергей Баланов, Петр Баснаев, Елена Сергеева – Румянцева, Гаврил Менкяров, Зоя Попова, Лена Маркова и другие.

30 марта с 18:00 (12+)

Спектакль «Төлкө» (Судьба) Н. Золотарева – Якутский, режиссер Руслан Тараховский, сценография Михаила Егорова, в ролях Ньургуяна Шадрина, Дмитрий Татаринов, Зоя Багынанова, Михаил Семенов, Надежда Ушницкая, Иннкентий Дакаяров, Альберт Алексеев, Сергей Баланов, Петр Баснаев, Елена Сергеева – Румянцева, Гаврил Менкяров, Зоя Попова, Лена Маркова и другие.

31 марта с 17:00 (12+)

Спектакль «Төлкө» (Судьба) Н. Золотарева – Якутский, режиссер Руслан Тараховский, сценография Михаила Егорова, в ролях Ньургуяна Шадрина, Дмитрий Татаринов, Зоя Багынанова, Михаил Семенов, Надежда Ушницкая, Иннкентий Дакаяров, Альберт Алексеев, Сергей Баланов, Петр Баснаев, Елена Сергеева – Румянцева, Гаврил Менкяров, Зоя Попова, Лена Маркова и другие.

СПЕКТАКЛИ ИДУТ С СИНХРОННЫМ ПЕРЕВОДОМ НА РУССКИЙ ЯЗЫК.

Билеты продаются кассе Саха театра и партнерской сети Тессерус. Онлайн билеты на сайтах sakhatheatre.ru. ykt.ru. sakhalife.ru и на мобильном приложении Саха театра

Касса театра работает с 10:00 до 18:00, Справки 34-13-31, 34-28-21, 34-27-55