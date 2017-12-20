Саха театр приглашает на шоу «Абытайдаах ыалдьыттар мүччүргэннээх сырыылара»

Саха академический театр им. П. Ойунского поздравляет жителей и гостей столицы с наступающим Новым 2018 годом и приглашает на шоу–программу «Абытайдаах ыалдьыттар мүччүргэннээх сырыылара» («Невероятные приключения веселой семейки») с 25 по 29 декабря 18:00 ч., 31 декабря в новогоднюю ночь с 02:00 ч. и 7 января с 18:00 ч.

После шоу Вас ждет дискотека, призовые конкурсы и игры. Для вас работает театральный ресторан.

Билеты приобретайте в кассе театра. Принимаются корпоративные заявки по телефону 34-33-26, 34-13-31