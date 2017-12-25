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Культура & Образование
25 декабря 2017, 11:00
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Саха театр приглашает на новогоднюю шоу-программу

Впереди — приятные предновогодние хлопоты, поиски подарков близким, ожидание самого волшебного праздника, любимого и детьми, и взрослыми. На работе тоже в предвкушении предновогоднего празднества.

А вы решили, где его проведете?

Саха академический театр им. П. Ойунского поздравляет жителей и гостей столицы с наступающим Новым 2018 годом и приглашает с 25 по 29 декабря 18:00 ч., в новогоднюю ночь (1 января) с 2:00 ч. и 7 января с 18:00 ч. На новогоднюю шоу–программу

«АБЫТАЙДААХ ЫАЛДЬЫТТАР МҮЧЧҮРГЭННЭЭХ СЫРЫЫЛАРА» («НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВЕСЕЛОЙ СЕМЕЙКИ»)

После шоу Вас ждет шоу-дискотека, призовые игры, конкурсы, а также для вас работает театральный ресторан

Билеты приобретайте в кассе театра, а также можете купить электронный билет на сайте sakhatheatre.ru и мобильном приложении театра. Принимаются корпоративные заявки по телефону 34-28-21, 34-13-31 25-29 декабря начало в 18:00. Стоимость билетов: 800 руб. 1 января начало в 02:00. Стоимость билетов: 1500 руб.  Возраст: 18+

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Источник: Пресс-центр Саха театра.
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
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