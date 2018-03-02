Саха театр приглашает 8 марта на весенний концерт

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Дорогие мужчины!
8 марта – это первые тюльпаны и нежные ландыши, теплые лучи солнца и новые чувства любви. И наконец, это женский праздник.
Подарите этот солнечный, теплый день своим любимым. Приходите в Саха театр на весенний праздник песни “Таптыыбын Эйигин…” (Люблю тебя…). Звезды якутской эстрады и новые имена украсят женский праздник лирическими, душевными песнями.
Ждем Вас 8 марта 2018 г. в 16:00 и 19:00ч.
Билеты продаются в кассе Саха театра.
Справки по телефону: 34-13-31, 703-206
Источник: Пресс-центр Саха театра.