Саха театр приглашает 8 марта на весенний концерт

Дорогие мужчины!

8 марта – это первые тюльпаны и нежные ландыши, теплые лучи солнца и новые чувства любви. И наконец, это женский праздник.

Подарите этот солнечный, теплый день своим любимым. Приходите в Саха театр на весенний праздник песни “Таптыыбын Эйигин…” (Люблю тебя…). Звезды якутской эстрады и новые имена украсят женский праздник лирическими, душевными песнями.

Ждем Вас 8 марта 2018 г. в 16:00 и 19:00ч.

Билеты продаются в кассе Саха театра.

Справки по телефону: 34-13-31, 703-206