Саха театр приглашает 23 ноября на спектакль «Кустук»

Саха театр приглашает 23 ноября с 11:00 (6+)на спектакль «Кустук» (Верный друг Кустук) Н. Лугинова. Режиссер – Петр Баснаев. Спектакль об охотничьей собаке Кустук, которая знала все недостатки и достоинства своих хозяев, друзей по упряжке, даже своих грозных врагов, но в силу стремления к воле и преданности своему Иччи, продолжала безропотно тянуть лямку упряжки и быть преданной ему до конца своей жизни. В ролях: Семен Алексеев, Вячеслав Лавернов, Айсен Лугинов, Альберт Алексеев, Петр Макаров, Жанна Ксенофонтова, Валентин Макаров и др. Справки по телефонам 343326, 342821. Принимаются коллективные заявки Источник: Саха театр.

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