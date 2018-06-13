Саха театр представляет премьеру «Кыьыл кемус хоруоп»

Саха Академический театр имени П. Ойунского представляет премьеру спектакля «Кыьыл кемус хоруоп» (Золотой гроб) по повести Дмитрия Фёдорова-Таас 16-17 июня 2018 года.
Режиссер Руслан Тараховский, сценография Михаила Егорова.
В основных ролях Николай Протасов, Таня Легантьева, Илья Стручков, Александр Борисов, Семён Алексеев, Иван Попов, Ильяна Павлова и многие другие. Начало спектаклей в 17:00.
Справки по телефонам 34-13-31, 34-33-26.
Онлайн билеты доступны на сайте театра sakhatheatre.ru
Источник: Саха Академический театр имени П. Ойунского.